Liria mposht Mitrovicën dhe afrohet në tri pikë me liderin

Liria ka shënuar një fitore të rëndësishme 2-0 ndaj Mitrovicës në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, duke vazhduar formën e mirë në pranverë.

Xhulio Mehmeti shënoi në minutën e 14-të, ndërsa Dijar Nikqi shtoi golin e dytë në të 49-ën.

Me këtë fitore, Liria ngjitet në 43 pikë, duke u afruar në tre pikë me liderin Drenica në Grupin A të Ligës së Parë, raporton PrizrenPress.

Mitrovica, me këtë humbje, ka rënë zyrtarisht në Ligën e Dytë, duke mbetur e fundit në grup me vetëm 11 pikë.

Liria do të përballet me Trepçën dhe Vëllaznimin në ndeshjet e ardhshme, që do të jenë vendimtare për pozitat e larta në tabelë./PrizrenPress.com