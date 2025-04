Kryeziu: Deputetët nuk kanë të drejtë të mos marrin pjesë në seancë

Eksperti i çështjeve juridike, Kadri Kryeziu me këtë rast përmendi Aktgjykimin e vitit 2014-të, sipas së cilës deputetit i obligohet pjesëmarrja në Kuvend.

Tutje Kryeziu përsëriti lirinë e të drejtës së votës në atë se çka deputeti e mendon ndaj një propozimi: Pro, kundër ose abstenim.

“Aktgjykimi 20214-tës ka qenë se deputetët në aspektin Kushtetues-ligjor janë të detyruar me qëndru në Parlament dhe me votu, jo për kë, por me votu: për, kundër dhe abstenim. Është detyrimisht të marrin pjesë sepse Kushtetuta i obligon me i kriju institucione“, tha ai.