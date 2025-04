Ambasada e Bullgarisë mbështet digjitalizimin e gjimnazit “Gjon Buzuku” në Prizren

Gjimnazi “Gjon Buzuku” në Prizren ka njoftuar se të martën është nënshkruar zyrtarisht marrëveshja e grantit me Ambasadën e Republikës së Bullgarisë në Kosovë, për realizimin e projektit “Krijimi i Klasave Inteligjente (Smart Classrooms)”.

Marrëveshja në fjalë është nënshkruar nga ambasadori i Republikës së Bullgarisë në Kosovë, Dimitar Manchev, dhe drejtoresha e Gjimnazit “Gjon Buzuku”, Gylaj Karjagdiu.

“Projekti, me vlerë prej 15,700 euro, do të mundësojë pajisjen e klasave me teknologji moderne për mësimdhënie digjitale, duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e arsimit dhe krijuar një mjedis më inovativ për nxënësit tanë”, ka bërë të ditur drejtoresha Karjagdiu.

Sipas saj ky bashkëpunim është dëshmi e përkushtimit të këtij gjimnazi për zhvillim dhe modernizim të vazhdueshëm, si dhe një hap i rëndësishëm drejt përgatitjes së nxënësve për sfidat e së ardhmes.

“Shprehim falënderim të veçantë ndaj Ambasadës Bullgare për mbështetjen e këtij projekti me rëndësi të veçantë për komunitetin tonë arsimor”, është shprehur Karjagdiu.