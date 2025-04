Dy rrugë në qendrën e Malishevës bllokohen për dy ditë – Shkak, ndërtimi i sheshit dhe parkingut nëntokësor

Komuna e Malishevës ka njoftuar për një bllokim të përkohshëm të dy rrugëve kryesore në qendër të qytetit, për shkak të punimeve në projektin “Ndërtimi i Sheshit së bashku me parkingun nëntokësor”.

Sipas njoftimit të komunës, më 25 dhe 26 prill 2025, nga ora 07:00 me orar 24h, do të bllokohen për qarkullim këto segmente rrugore: Rruga ‘Skënderbeu’ nga ‘Banka Raiffeisen’ deri të kyçja me rrugën ‘Hysni Mazreku’, si dhe Rruga ‘Abdyl Krasniqi’ nga ëmbëltore ‘Bardha’ deri te kyçja me rrugën kryesore ‘Skënderbeu’, raporton PrizrenPress.

Ky bllokim, siç theksohet në njoftim, është pjesë e punimeve për ndërtimin e sheshit të ri të qytetit dhe parkingut nëntokësor.

“Furnizimi i bizneseve nga operatorët ekonomik bëhet me leje të veçantë nga Komuna (Drejtoria e Shërbimeve Publike) dhe në konsultim me punëkryesin”, thuhet në njoftim.

Komuna kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe bizneseve që mund të preken nga këto ndërhyrje, duke siguruar se projekti do të realizohet me ritme të shpejta.

“Realizimi i këtyre punimeve mund të paraqet telashe në zhvillimin e komunikacionit në rrugët e qytetit, Komuna e Malishevës kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe bizneseve, të cilat preken nga këto punime dhe i siguron se punimet do të jenë intensive në mënyrë që ky projekt të përfundojë sa më parë”, përfundon njoftimi./PrizrenPress.com