Arrestohet një i dyshuar për fajde, sekuestrohet drogë dhe armë në Suharekë

Sektorin Rajonal i Hetimeve/Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, pas ndërmarrjes se veprimeve hetimore në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren dhe një ekipe nga Drejtoria e Hetimit të Trafikimit me Narkotik, Sektori në Prizren, me datë 16.04.2025 ka filluar realizimin e operacionit policor për arrestimin e një personi të dyshuar për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “Fajde”, i njëjti ishte i i dyshua edhe për tregti me substanca të ndaluara narkotike.

Bazuar në dyshimet e bazuara policia ka bastisur banesën e të dyshuarit V M. , mashkull, 27 vjeçar në Suharekë.

“Në këtë rast gjatë bastisjes janë gjet dhe sekuestruar në cilësinë e provave materiale: Një (1) pistoletë e modelit P22 Walther, 9 mm P.A.K., me një karikator të zbrazur, Një (1) pistoletë ROHM RG96, kalibër 9 mm, , një karikator me 9 fishekë, Një (1) armë automatike e llojit të panjohur dhe fishekë të kalibrit të panjohur, Rreth 1 kg substancave narkotike dyshohet e llojit marihuanë si dhe një automjet Opel Astra”, thuhet në njoftim të PK-së.

Sipas policisë, në lidhje me sasinë e substancës narkotike rasti do të hetohet rast i veçantë nga Drejtoria e Hetimit të Trafikimit me Narkotik, Sektori ne Prizren

Pas arrestimit i dyshuari është intervistuar në prezencë të avokatit mbrojtës të caktuar sipas detyrës zyrtare dhe me aktvendim të prokurorit nga Prokuroria Themelore në Prizren, i caktohet masa e ndalimit për 48 orë./PrizrenPress.com