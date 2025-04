Sonte në Prizren, Bashkimi dhe Peja e vazhdojnë serinë gjysmëfinale

Rivaliteti historik mes Bashkimit dhe Pejës do të ndizet sërish sonte në Prizren, në përballjen vendimtare për avantazhin e serisë gjysmëfinale të playoff-it të Superligës së Kosovës në basketboll.

Pas dy ndeshjeve shumë të luftuara, seria aktualisht është e barabartë 1-1. Javën e kaluar, Bashkimi kishte fituar përballjen e parë në “Sezai Surroi”, duke marrë epërsinë e parë në seri, por Peja kishte reaguar në mesjavë, kur në palestrën e vet kishte arritur të barazonte shifrat dhe të mbajë gjallë shpresat për finalen e madhe.

Sonte, njëra nga këto dy skuadra do të marrë avantazhin vendimtar në seri dhe do të marshojë një hap më afër finales, në një sfidë që pritet të jetë e zjarrtë dhe me shumë emocion. Rivaliteti i tyre këtë edicion ka rikthyer kujtime nga përballjet e forta të viteve të kaluara, duke e bërë këtë duel edhe më të veçantë për basketbollin kosovar.

Përballja zhvillohet sonte në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, duke filluar nga ora 19:00.