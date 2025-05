Bashkimi, një fitore larg finales

Gjysmëfinalja e dytë e “Play-off”-it të ProCredit Superligës në basketboll vazhdon me përballjen e zjarrtë mes Pejës dhe Bashkimit. Pas tri ndeshjeve të zhvilluara, skuadra prizrenase është në avantazh 2:1 në seri dhe ndodhet vetëm një fitore larg finales së madhe, raporton PrizrenPress.

Portokallezinjtë e Bashkimit e nisën serinë fuqishëm, duke fituar ndeshjen e parë me rezultat bindës 81:61. Pas humbjes në ndeshjen e dytë në Pejë (84:79), ata reaguan me karakter në takimin e tretë, duke triumfuar pas vazhdimeve me shifrat 84:78.

Sot (e enjte) në ora 19:00, zhvillohet ndeshja e katërt në Pejë. Bashkimi kërkon të mbyllë serinë dhe të sigurojë biletën për finalen, ndërsa pejanët do të luftojnë për të barazuar në 2:2 dhe për ta çuar gjithçka në ndeshjen e pestë vendimtare.

Fituesi i kësaj serie do të përballet me Trepçën në finale, skuadër që tashmë ka eliminuar Sigal Prishtinën me rezultat të përgjithshëm 3:1 në gjysmëfinale./PrizrenPress.com