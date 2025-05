Latifi viziton lokën 108-vjeçare në Kaznik të Rahovecit: Kosi, djathi, buka e misrit… e mbajnë të shëndetshme

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, realizoi një vizitë emocionuese në fshatin Kaznik, ku nderoi lokën 108-vjeçare, Sadije Bajrajt.

Lokja, e lindur më 15 mars 1917 në Dejnë (bijë Hoti), është një grua e fortë dhe e dashur, që vazhdon të jetojë e lumtur dhe e rrethuar nga nipër, mbesa dhe familjarë të tjerë.

“Në fshatin e vogël, por me zemër të madhe, në Kaznikun e kujtimeve të mia të shumta, posaçërisht të atyre të luftës, i bëra një vizitë lokes 108-vjeçare, Sadije Bajrajt, e cila jeton e kënaqur dhe e rrethuar me nipa, me mbesa e me familjarë të tjerë”, shkruan Latifi, në një postim të tij ne Facebook, raporton PrizrenPress.

Lokja, e cila është në shëndet të mirë dhe ka një kujtesë të fuqishme, shpjegoi me gjallëri jetën e saj të pasur, përpjekjet dhe vuajtjet që ka kaluar.

“Kosi, djathi, buka e misrit, gjellërat dhe ushqimet natyrale e kanë mbajtur dhe e mbajnë të shëndetshme”, vazhdoi Latifi.

Një detaj i veçantë në bisedën me lokën ishte zakoni i saj për të pirë dy kanaçe me pijen energjike vendore Golden Eagle çdo ditë. Në një kohë kur shpesh dëgjojmë lajme të ndryshme në mediat dhe rrjetet sociale, lokja 108-vjeçare thotë se kjo pije është pjesë e rutinës së saj dhe kontribuon në shëndetin e saj.

“U gëzua shumë për vizitën dhe u kënaqëm me të. E urova të ketë shëndet dhe të jetojë e gëzuar, kështu siç e pashë sot”, përfubdoi kryetari Latifi, i emocionuar nga vizita./PrizrenPress.com