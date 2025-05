Komuna e Prizrenit të hënën ka njoftuar se Drejtoria e Shërbimeve Publike ka nisur aksion për mirëmbajtjen e infrastrukturës së ndriçimit publik, duke filluar me lyerjen e shtyllave përkatëse në zonën qendrore të qytetit.

Sipas njoftimit, aksioni përfshin shtyllat që kanë pësuar dëmtime të lehta ose janë prekur nga korrozioni si pasojë e ekspozimit afatgjatë ndaj kushteve atmosferike.

Me këtë ndërhyrje synohet përmirësimi i pamjes vizuele të hapësirave publike si dhe rritja e sigurisë për qytetarët.

Drejtoria e Shërbimeve Publike ka bërë të ditur se ky aksion nuk do të mbetet i kufizuar vetëm në qendër, por do të shtrihet edhe në pjesë të tjera të qytetit në ditët në vijim, me qëllim të mirëmbajtjes së rregullt të elementeve të ndriçimit urban.