Top-shënuesit e dy finaleve të para: Këta lojtarë kryesojnë te Bashkimi e Trepça

Finalet e Superligës së Kosovës në basketboll kanë prodhuar dy ndeshje të forta mes Bashkimit dhe Trepçës, ku janë evidentuar disa prej top-shënuesve më të mirë të serisë deri tani.

Sipas statistikave nga dy sfidat e para, janë dy basketbollistë amerikanë që udhëheqin listën e realizatorëve: Mack Smith nga Bashkimi dhe Tekele Cotton nga Trepça.

? Top-shënuesit e Bashkimit pas dy finaleve:

Mack Smith – 16.5 pikë mesatarisht

– 16.5 pikë mesatarisht Wendell Green – 15 pikë

– 15 pikë Lejson Zeqiri – 12.5 pikë

– 12.5 pikë Jayveous McKinnis – 12.5 pikë

– 12.5 pikë Valon Bunjaku – 8 pikë

– 8 pikë

Bashkimi ka treguar një balancë të mirë në sulm, me katër lojtarë që shënojnë mbi 12 pikë për ndeshje, përfshirë kontribues vendorë si Lejson Zeqiri dhe Valon Bunjaku.

? Top-shënuesit e Trepçës pas dy finaleve:

Tekele Cotton – 20 pikë mesatarisht

– 20 pikë mesatarisht Michael Myers – 16 pikë

– 16 pikë Drilon Hajrizi – 13 pikë

– 13 pikë Mikaile Tmusiq – 12.5 pikë

– 12.5 pikë Michael Green III – 8.5 pikë

Trepça mbështetet te përvoja dhe përforcimet e huaja, me Cotton në krye, ndërsa Michael Myers dhe Drilon Hajrizi po japin gjithashtu kontribut të rëndësishëm në fazën ofensive.

Finalet vazhdojnë me intensitet të lartë, ndërsa të dy ekipet do të kërkojnë të përmirësojnë lojën në të dyja anët e parketit. Me serinë që po vazhdon, pritet që edhe shifrat individuale të ndryshojnë dhe të prodhojnë yje të tjerë në skenën vendimtare të kampionatit. /AsistiOnline.com/