Bexhet Xheladini rikandidon për Dragashin nga radhët e LDK-së

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini ka bërë të ditur se ka gjasa të mëdha që të rikandidojë për një mandat të ri në krye të kësaj komune në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjeshtën e këtij viti.

Ai ka konfirmuar se është në koordinim me strukturat e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për këtë qëllim.

“Sot e kemi pasur takimin me kryesinë qendrore, me kryetarët e degëve me qendër dhe unë besoj se do të jem kandidat për kryetar të Dragashit”, deklaroi Xheladini për FrontOnline.