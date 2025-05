Rregullohet zona përreth burimit natyral në Poslisht, krijohen kushte më të mira për vizitorët

Autoritetet komunale të Prizrenit të mërkurën kanë përuruar parkun e rregulluar përreth hapësirave te “Gurra” në fshatin Poslisht. Me këtë rast është theksuar se ky aset natyror ofron potencial për zhvillimit e turizmit në këtë anë, prandaj dhe janë krijuar kushte më të mira për vizitorët.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj ka vlerësuar se projekti i realizuar nga buxheti komunal i shërben si banorëve të kësaj ane ashtu edhe vizitorëve dhe kontribuon në promovimin e këtij aseti natyror.

“Ky është një aset natyror në territorin e Komunës së Prizrenit me potencial për zhvillimin e turizmit. Prandaj, në bashkëpunim me drejtorinë e Turizmit kemi vendos që ta realizojmë këtë projekt, me vlerë prej afër 130 mijë eurove”, ka thënë Totaj, raporton Telegrafi.

Ndërkaq drejtori i Turizmit në Komunën e Prizrenit, Ramadan Tarashaj ka përkujtuar se burimi natyror shquhet si për aspektin shëndetësor, ashtu edhe për bukurinë e qetësinë që ofron, prandaj dhe ka vizitorë të shumtë.

“Ky projekt është realizuar për të krijuar kushte më të përshtatshme për të vizitorët”, ka deklaruar Tarashaj, raporton Telegrafi.

Gjatë vitit të shkuar, MMPHI ka marrë në mbrojtje 13 zona të trashëgimisë natyrore në territorin e Komunës së Prizrenit. Njëra prej tyre është burimi i ujit natyral në Poslisht, që është kategorizuar si vlerë e natyrës së kategorisë së III-të.

Në këtë mënyrë është përcaktuar edhe regjimi mbrojtës përkatës, ku ndalohen veprimtaritë që mund ta ndryshojnë gjendjen e tanishme të tij, ndezja e zjarrit, mbjellja e bimëve, ndryshimi i pamjes dhe hedhja e mbeturinave. /Telegrafi/