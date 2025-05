QKUK: Njëri nga të lënduarit nga aksidenti në Prizren në gjendje të rëndë – mjekimin e vazhdon në Intensivë

Një 19 vjeçare e ka humbur jetën, derisa dy të tjerë janë lënduar si pasojë e një vetaksidenti që ndodhi në orët e para të së dielës në Pouskë të Prizrenit.

Njëri nga të lënduarit është dërguar për trajtim në QKUK, për shkak të lëndimeve të rënda.

Rreth gjendjes së tij për Klankosova.tv ka folur drejtori i Emergjencës, Naser Syla.

“I kemi kryer të gjitha ekzaminimet e duhura. Gjendja është e rëndë, është me aparat me frymëmarrje të asistuar. Trajtimin do ta vazhdojë në MIQ”, deklaroi Syla për Klankosova.tv.