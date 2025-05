Aksident trafiku në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohen tre persona

Tre persona kanë pësuar lëndime si pasojë e një aksidenti të ndodhur të martën në mëngjes në mes një kamioni dhe dy automjeteve në autostradën “Dr. Ibrahim Rugova”, në segmentin Suharekë-Duhël.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha ka pohuar se të lënduarit janë dërguar për tretman mjekësor, teksa ky segment ka qenë i mbyllur përkohësisht për qarkullim.

“Rreth orës 09:20 në autostradën “Dr. Ibrahim Rugova” Suharekë-Duhël, KM-37 është shkaktuar aksident trafiku me lëndime në mes një kamioni dhe dy automjeteve me targa vendore. Si pasojë e aksidentit tre persona kanë pësuar lëndime trupore, të cilët me autoambulancë janë dërguar për tretman mjekësor. Autostrada Suharekë-Duhël ka qenë e bllokuar përkohësisht”, ka thënë Hoxha për Telegrafin.

Sipas tij, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore, të cilat edhe janë marrë me hetimet për shkaktarët e aksidentit.

“Rruga tani është liruar për qarkullim”, ka bërë të ditur Hoxha. /Telegrafi/

