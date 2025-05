Klinikë Ndërkombëtare për Trajnerët e Gjeneratave të Reja me trajnerin e mirënjohur Arik Shivek

Federata e Basketbollit e Kosovës ka kënaqësinë të njoftojë se nga data 4 deri më 7 shtator 2025 do të organizojë Klinikën Ndërkombëtare për Trajnerët që punojnë me gjeneratat e reja, me fokus të veçantë në zhvillimin e lojtarëve U14.

Sipas FBK-së, kjo klinikë do të udhëhiqet nga eksperti ndërkombëtar Arik Shivek, një trajner i njohur me përvojë të gjatë në basketbollin evropian dhe zhvillimin e talenteve të rinj.

Aktiviteti do të mbahet në Prishtinë dhe synon të ofrojë përmbajtje praktike dhe teorike për trajnerët vendorë që janë të përkushtuar në ndërtimin e brezit të ardhshëm të lojtarëve.

Federata e Basketbollit e Kosovës shpreh mirënjohje të veçantë për FIBA dhe Olympic Solidarity dhe Komitetin Olimpik të Kosovës për mbështetjen e vazhdueshme dhe përkrahjen konkrete në realizimin e kësaj iniciative./PrizrenPress.com