“SPK. Vërmicë 30.05.2025 – 01:55. Është raportuar se zyrtarët policorë, në bashkëpunim me oficerët doganorë, në veturën me targa të huaja e cila kishte hyrë nga Shqipëria në Kosovë, të cilën kishte qenë duke e drejtuar i dyshuari mashkull kosovar, kanë gjete dhe konfiskuar 21 sfera metalike të plumbit të cilat i dyshuari i kishte marr për t’i dërguar për vlerësim në një fabrikë në Spanjë për biznes. Në konsultim me prokurorin lënda e rastit procedohet në procedurë të rregullt, i dyshuari është liruar”, njofton PK.