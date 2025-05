Titulli i rrëshqet nga duart, por Prizreni i bashkohet Lirisë në Ligën e Parë

Sezoni i Ligës së Dytë ka dhënë emocionet që nuk i harron lehtë asnjë tifoz. Prizreni, që kishte fatin në dorë, e pa titullin të rrëshqiste nga duart vetëm në momentet e fundit, pas humbjes befasuese 0:2 ndaj Diellit në shtëpi. Ndërsa kupa e kampionit shkoi për të ngrohur duart në Ferizaj tek Tefik Çanga, tifozët e Prizrenit mbetën me buzëqeshje të hidhur dhe shpresë për sezonin tjetër, raporton PruzrenPress.

Megjithatë, humbja nuk i zbeh dot arritjen e madhe të ekipit – ngjitjen në Ligën e Parë! Prizreni, me përkushtim dhe lojë të bukur, do të jetë bashkë me Lirinë dhe skuadra të tjera të forta, duke nisur një aventurë të re në rangun më të lartë të futbollit vendor./PrizremPress.com

