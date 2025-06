Mbi 300 raste të pickimit nga rriqrat janë regjistruar deri në maj, në Komunën e Malishevës. Zyrtarë nga kjo komunë i thanë Radio Kosovës se situata me rriqrat prej vitesh, kërkon vëmendje edhe nga institucionet qendrore. Nga IKSHPK thonë se deri me tani nuk është shënuar asnjë rast me ethet Krime Kongo.