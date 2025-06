Stabilizohet gjendja e furnizimit me ujë të pijshëm në komunën e Rahovecit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Gjakova” ka bërë të ditur se gjendja e furnizimit me ujë të pijshëm në qytetin e Rahovecit është aktualisht stabile. Sipas njoftimit zyrtar, i gjithë qyteti është duke u furnizuar me ujë pa ndërprerje gjatë ditës.

Megjithatë, për të ruajtur këtë stabilitet, sidomos në Zonën 2 dhe Zonën 3, kompania do të vazhdojë me reduktime të përkohshme të furnizimit me ujë në rreth 80% të Zonës 1. Këto reduktime do të aplikohen gjatë orëve të natës, konkretisht nga ora 23:00 deri në 05:00, dhe pritet të zgjasin deri të enjten.

KRU “Gjakova” ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e tyre, duke theksuar se do të vazhdojë të informojë publikun për çdo ndryshim të mundshëm në orarin ose intensitetin e reduktimeve.

Marketing

Kliko videon: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1684680412412465