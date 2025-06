Hodaj: Dorëheqja e anëtarit të Kuvendit Shukri Quni është një akt i lartë moral dhe njerëzor

Shefi i Grupit të Kuvendarëve të LDK-së në Prizren, Haziz Hodaj, ka reaguar pas dorëheqjes së anëtarit të Kuvendit Komunal, Shukri Quni, duke e cilësuar këtë veprim si një akt të lartë moral dhe njerëzor.

Ai tha se Kuvendi i Prizrenit do të jetë më i varfër pa zërin artikuluar dhe të fuqishëm të Qunit, i cili gjatë viteve ka qenë një zë konstruktiv dhe i arsyeshëm në punën e tij në Kuvend.

“Ky zë i fuqishëm, konstruktiv dhe gjithmonë i arsyeshëm vite me radhë në Kuvendin e Komunës do të shënohet me shkronja të arta në Historikun e Kuvendit të Prizrenit! Ndjej keqardhje për mungesën e tij në Kuvend, por jam krenar për bashkëveprimin e sinqertë që kemi pasur bashkë”, shkrun Hodaj.

Dorëheqja e Shukri Qunit vjen pas një aksidenti tragjik që ndodhi të shtunën mes fshatrave Grazhdanik dhe Atmaxhë, ku një 17-vjeçar, maturant i gjimnazit “Remzi Ademaj”, humbi jetën. Quni, i cili është anëtar i Nismës Socialdemokrate në Kuvendin Komunal të Prizrenit, në seancën e sotme bëri të ditur se nuk mund të qëndrojë më në këtë pozitë.

Kliko videon: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1684680412412465

Ai u shpreh se kishte paralajmëruar më herët për rrezikun në zonën ku ndodhi aksidenti dhe për mungesën e shenjave të trafikut që sipas tij kontribuuan në këtë tragjedi.

“Kur fjalët nuk mjaftojnë, veprat flasin. Përgjegjësia institucionale mungoi. Për këtë arsye morale, sot deklaroj dorëheqjen time nga posti i anëtarit të Kuvendit” deklaroi Quni./PrizrenPress.com