Totaj publikon agjendën për festat e qershorit, fton publikun për pjesëmarrje

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj i ka bërë thirrje qytetarëve dhe vizitorëve që të marrin pjesë në aktivitetet e organizuara për nder të festave të qershorit.

Sipas tij për përvjetorin e 147-të të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit që shënohet me 10 qershor dhe për Ditën e Çlirimit të Prizrenit që shënohet me 12 qershor, Komuna e Prizrenit ka organizuar aktivitete të ndryshme që zhvillohen për t’i nderuar këto ngjarje të rëndësishme historike.

“Me rastin e 147-vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe Ditës së Çlirimit të Prizrenit, ju ftojmë të bëheni pjesë e aktiviteteve kulturore dhe artistike që do të organizohen nga Komuna e Prizrenit”, është shprehur Totaj në rrjetet sociale, duke shpalosur edhe agjendën e aktiviteteve për festat e qershorit.

Aktivitetet sipas kryetarit të Prizrenit nisin me 9 qershor në mbrëmje me shfaqjen “Komedia e zezë” në Teatrin “Bekim Fehmiu”.

Më 10 qershor nga ora 11 në kompleksin muzeal shënohet 147-vjetori i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Në orët e pasdites, mbahet manifestimi letrar.

Në mbrëmje organizohet koncerti festiv me mysafirin Kastriot Tusha, në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha”.

Ndërkaq shënimi i Ditës së Çlirimit të Prizrenit më 12 qershor nis me homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë, vazhdon me seancën solemne të Kuvendit të Komunës, me akademinë e OVL e UÇK-së në bashkëpunim me Komunën e Prizrenit, si dhe koncertin e SHKA-ve me këngë dhe valle.

Në mbrëmje organizohet koncerti festiv me mysafiren Eli Fara në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha”.