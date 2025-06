Edhe Meriton Ismaili vazhdon me Bashkimin për sezonin 2025/26

Klubi i basketbollit Bashkimi ka zyrtarizuar sot vazhdimin e bashkëpunimit me Meriton Ismailin, një ndër lojtarët më të përkushtuar të skuadrës, raporton PrizrenPress.

Ismaili do të jetë pjesë e ekipit edhe në sezonin 2025/26 të Superligës së Kosovës, duke forcuar vazhdimësinë dhe stabilitetin e Bashkimit në prag të edicionit të ri.

“Meriton Ismaili vazhdon me Bashkimin! Edhe në sezonin 2025/26 me ngjyrat portokall e zi! Me përkushtimin dhe energjinë e tij të pakursyer, Meritoni do të jetë një pjesë e rëndësishme e ekipit edhe këtë sezon”, thuhet në njoftimin e klubit.

Gjatë ditës së sotme, Bashkimi ka konfirmuar gjithashtu edhe vazhdimin e tri figurave kyçe të skuadrës: Altin Morina, Valon Bunjaku dhe Lejson Zeqiri./PrizrenPress.com