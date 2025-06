Kryeministri Kurti vizitoi Shtëpinë Muze të Ukshin Hotit

Me rastin e 82-vjetorit të lindjes së profesor Ukshin Hotit, Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me zëvendëskryeministrin e parë në detyrë, Besnik Bislimi, vizitoi Shtëpinë Muze të Ukshin Hotit në Krushë të Madhe për të nderuar veprën dhe jetën e tij.

“Ukshin Hoti është një figurë dhe mendje e papërsëritshme. Aq e thellë për nga mençuria, aq e gjerë për nga dija, dhe aq e lartë për nga idetë saqë ne e kemi obligim t’ia kujtojmë e përkujtojmë vetes sonë tekstet e tij në mënyrë që të ngrihemi në nivel të detyrës kombëtare dhe historike për të ecur përpara për Republikën e Kosovës dhe kombin shqiptar në përgjithësi”, u shpreh kryeministri Kurti gjatë vizitës.

Ai tha se kërkojmë drejtësi për të dhe nga faktorët ndërkombëtarë kërkojmë që t’i bëjnë trysni Serbisë që ajo t’i hap arkivat e gjenocidit të forcave serbe në luftën në Kosovë në mënyrë që të ndriçohet fati dhe të vihet në vend drejtësia edhe për prof. Ukshin Hotin edhe për rreth 1600 tjerë të zhdukur me dhunë.

Profesor Ukshin Hoti sot do të kremtonte ditëlindjen e tij të 82-të, por fati i tij ngelet i pazbardhur pas rrëmbimit që iu bë pas lirimit nga burgu i Dubravës gjatë bombardimeve të NATO-s.

Lavdi jetës dhe veprës së Ukshin Hotit të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit shqiptar.

Me djalin e tij, Andinin dhe motrën Myrvetën, kolegë nga Qeveria e Republikës, komunat e Kosovës dhe deputetë të Kuvendit, por edhe aktivistë dhe zyrtarë shtetërorë, jemi këtu në Krushë të Madhe te Shtëpia Muze për të bërë nderim veprës dhe jetës së prof. Ukshin Hotit, bacës Ukë, i cili sot me 17 qershor do të kremtonte ditëlindjen por fati i tij ngelet i pazbardhur pas rrëmbimit që iu bë pas lirimit nga burgu i Dubravës gjatë bombardimeve të NATO-s.

