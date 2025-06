Punime në rrjetin e ujësjellësit, “Bajram Curri” i Prizrenit sot pa ujë për gjashtë orë

Banorët e lagjes “Bajram Curri” në Prizren do të përballen sot me një ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë, për shkak të punimeve në rrjetin e ujësjellësit.

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A. ka njoftuar se furnizimi me ujë do të ndërpritet nga ora 12:00 deri në ora 18:00, për të mundësuar sanimin e defekteve teknike në rrjet, raporton PrizrenPress.

“Ekipet tona janë në terren dhe do të punojnë për rikthimin sa më të shpejtë të furnizimit me ujë”, thuhet në njoftimin e kompanisë, e cila falënderon konsumatorët për mirëkuptimin.

Ndërhyrja, sipas kompanisë, është e domosdoshme për garantimin e qëndrueshmërisë dhe cilësisë së shërbimit në këtë zonë të qytetit./PrizrenPress.com

