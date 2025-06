Garat e çiklizmit, edhe sot bllokim i përkohshëm i qarkullimit në autostrada

Policia e Kosovës bën të ditur se edhe të shtunën për shkak të garave çiklistike të organizuara nga Federata e Çiklizmit e Kosovës, do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit për automjete në autostradë.

Policia thekson se sipas planifikimeve të saja do të merret me masat dhe veprimet policore në terren, si dhe kërkon mirëkuptim nga të gjithë pjesëmarrësit në trafik, që mundësisht në këto intervale kohore të shfrytëzojnë rrugët alternative me qëllim të shmangies së pritjeve apo vonesave.

“Më datën 21.06.2025 nga ora 09:00 deri 16:00 do të zhvillohet dita e dytë e garës në relacionin autostrada ‘Arben Xhaferi’ – hyrja/dalja Bibaj – Babush – Lipjan – Prishtinë (Uglar) – Bresje – Rruga nacionale N9 deri në Gjergjicë – Autostrada ‘Ibrahim Rugova’ – Malishevë – Duhel dhe anasjelltas”, thuhet në njoftim.

Marketing