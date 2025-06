Murinjo dëshiron Vedat Muriqin, por Beshiktash nxjerr 5 milionë euro për të

Vedat Muriqi pritet të rikthehet në Superligën e Turqisë këtë sezon, por nuk do të jetë te Fenerbahçe i Murinjos. Beshiktashi e ka në listën e dëshirave dhe bisedimet zyrtare kanë filluar siç tregon “Trhaber”.

Për t’u futur në trativa me Majorkën oferta e parë do të jetë rreth 5 milionë euro. Muriqi ka edhe dy vite të mbetura kontratë me klubin spanjoll, ndërsa ky

Turqia është vend i njohur për sulmuesin e përfaqësueses së Kosovës. Më parë shpërthen te Fenerbahçe, që kartonin e tij e shiste për 21 milionë euro te Lacio.

Muriqi do të gjente ambient familjar te Beshiktash. Ernest Muçi dhe Milot Rashica janë po ashtu pjesë e klubit turk, që përgatitet për Europën./Panorama