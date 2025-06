Komuna e Dragashit ndan 39 mijë euro për aktivitetet kulturore në Gorë dhe Opojë

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, nënshkroi kontratën me përfaqësuesin e OJQ-së “Demokratska Omladina Gora”, fituesen e thirrjes publike në fushën e Kulturës, e cila do të merret me organizimin e aktiviteteve kulturore në kuadër të Ditëve të Mërgatës në regjionin e Gorës.

Sipas njoftimit, projekti i kësaj organizate është subvencionuar nga komuna me një shumë prej 5,000 euro.

Gjithashtu, u nënshkrua kontrata edhe me përfaqësuesin e ShKA “Bresana”, për organizimin e Festivalit Ballkanik të Folklorit të Valleve “Opoja Vallëzon”. Ky projekt, sipas njoftimit të komunës, është subvencionuar me një shumë prej 34,000 euro./PrizrenPress.com