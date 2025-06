Kosova luan ndaj Britanisë së Madhe në kualifikimet për Botëror

Kombëtarja e Kosovës në hendboll (meshkujt) do të përballet me Britaninë e Madhe në fazën e parë kualifikuese për Kampionatin Botëror të vitit 2027.

Kështu është përcaktuar të enjten pasdite në shortin e tërhequr në Vjenë të Austrisë.

Ndeshja e parë është në Britani të Madhe, ndërsa e kthimit në Kosovë.

Letonia – Luksemburgu dhe Qipro – Turqia janë ndeshjet tjera të raundit të parë kualifikues për Botërorin që mbahet në vitin 2027 në Gjermani.

Faza e parë kualifikuese për Kampionatin Botëror 2027 zhvillohet në vjeshtë. Ndeshja në Britani të Madhe do të zhvillohet më 29 apo 30 tetor, ndërsa ndeshja në vendin tonë më 1 apo 2 nëntor.

Kombëtarja më e suksesshme avancon në raundin e dytë kualifikues.

Të kujtojmë që Kombëtarja jonë është përballur me Britaninë e Madhe në raundin promovues të kualifikimeve për Euro 2026. Më 10 janar të vitit të kaluar në Prishtinë, Kosova kishte fituar me rezultat 30:22. Ndërkohë më 13 janar 2024 në Derby, djemtë tanë fituan me rezultat 29:23. Me dy fitore, Kosova avancoi në fazën e dytë kualifikuese./PrizrenPress.com