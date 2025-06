Lauren Sanchez tani Lauren Sanchez Bezos

Një fillim i ri, një kapitull i ri… dhe një emër i ri.

Pas një ceremonie magjike në Venecia, Lauren ndau pamjen e saj të parë si nuse – e veshur me një fustan ëndrrash nga Dolce & Gabbana, inspiruar nga fustani i nusërisë së Sophia Loren, me dantellë italiane dhe detaje të punuara me dorë.

Ajo gjithashtu ndryshoi emrin në Instagram në Lauren Sanchez Bezos, dhe fshiu gjithçka për të nisur një fillim të ri si e sapomartuar. Një dashuri që nis plot stil, klas dhe sharm.

Marketing