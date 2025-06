Vazhdojnë besnikërinë te Liria: Elshani dhe Susuri qëndrojnë në Prizren

Dy nga lojtarët më të rëndësishëm të Lirisë së Prizrenit, Egzon Elshani dhe Xhevat Susuri, kanë rinovuar kontratat dhe do të jenë pjesë e ekipit edhe për sezonin e ardhshëm, raporton PrizrenPress.

Kjo tregon përkushtimin dhe besnikërinë e tyre ndaj klubit dhe qytetit të Prizrenit.

“Egzon Elshani edhe këtë sezon me Lirinë! Me përkushtim, zemër dhe besnikëri ndaj klubit tonë”, njoftoi FC Liria. Ndërsa për Susurin, klubi prizrenas theksoi: “Xhevat Susuri vazhdon me Lirinë! Një ndër shtyllat e ekipit tonë, me përkushtim dhe zemër bardhezi – Susuri do të jetë sërish pjesë e familjes së FC Lirisë edhe për sezonin e ri”./PrizrenPress.com

