DokuFest po vjen – a është gati Prizreni për fluksin e turistëve

Producentja e festivalit, Alba Çakalli, e ftuar në emisionin “Ora 7” në Klan Kosova, konfirmoi se përgatitjet janë drejt përfundimit dhe se festivali do të mbahet nga data 1 deri më 9 gusht në qytetin e Prizrenit.

“Presim krejt me ardh me na vizitu. Jemi në fazën finale të përgatitjeve. Këtë vit do të shfaqen rreth 100 filma”, tha Çakalli, transmeton Klankosova.tv.

Marketing