Shkolla “Ruzhdi Berisha” në Dragash bëhet me kabinet të infermierisë – investim prej 18 mijë eurosh

Shkolla e Mesme e Lartë “Ruzhdi Berisha” në Dragash është pajisur me një kabinet të ri të infermierisë, i cili do të shërbejë për zhvillimin praktik të nxënësve dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies në këtë drejtim profesional.

Projekti është realizuar në kuadër të programit “Stabilizimi i Komunitetit”, me financim nga Zyra e Bashkimit Evropian dhe Ministria për Komunitete dhe Kthim, dhe me implementim nga IOM, në bashkëpunim me Zyrën për Komunitete dhe Kthim në Komunën e Dragashit, raporton PrizrenPress.

Vlera e pajisjeve për kabinetin arrin në 12 mijë euro, ndërsa Komuna e Dragashit ka ndarë edhe 6 mijë euro shtesë për renovimin e hapësirave, duke përfshirë vendosjen e pllakave të keramikës, gëlqerosjen, rregullimin e ujësjellësit, kanalizimit dhe ndriçimit.

Kabineti i ri është vizituar nga zyrtarë komunalë dhe partnerë të projektit, përfshirë nënkryetarin nga radhët e komuniteteve, Fejsal Halilovi?, shefin e Zyrës për Komunitete, Uzair Hamza, si dhe përfaqësues të organizatës IOM.

Sipas njoftimit, “kabineti është pajisur me të gjitha mjetet dhe pajisjet e nevojshme, dhe do të shërbejë si një mundësi e shkëlqyer për të ngritur cilësinë e mësimdhënies dhe për të zhvilluar aftësitë praktike të nxënësve të kësaj shkolle”./PrizrenPress.com

