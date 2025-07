Festivali Rock&Blues 2025 rikthehet fuqishëm në Prizren – falas për publikun

Rock&Blues Festival 2025 rikthehet në Prizren me edicionin më të madh deri më tani, duke sjellë tri net të mbushura me muzikë, energji dhe emra të njohur nga skena shqiptare dhe ndërkombëtar.

Festivali do të mbahet më 11, 12 dhe 13 korrik, duke e kthyer Prizrenin në kryeqendrën e muzikës Rock&Blues gjatë atyre netëve verore.

Drejtori i festivalit, Hekuran Gashi, njoftoi se edicioni i sivjetmë do të sjellë më shumë bende shqiptare, krahas atyre ndërkombëtare.

Ai theksoi se pas dy edicioneve të suksesshme, festivali ka fituar besimin e artistëve dhe është gati të mirëpresë publikun me kushte të plota.

“Më shumë bende shqiptare kemi sjellë sivjet, por pa lënë anash edhe bendet ndërkombëtare. Për shkak të dy edicioneve tona të para, nuk e kemi pasur të vështirë të kontaktojmë me bende dhe kemi arritur të bindemi. Nuk e konsideroj të vështirë, por vetëm kontakti është pak i vështirë. E kemi një përvojë të bukur tash e dy vjet dhe i plotësojmë kushtet edhe si qytet. Jemi gati me respektuar edhe mbështetësit dhe publikun. Po pres shumë më shumë sivjet të ketë interesim, është vend i mirë, nuk do të kenë vështirë me gjet, sepse shihet edhe prej rrugës”, tha Gashi.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se festivali do të zgjasë tri mbrëmje dhe do të përfshijë muzikë argëtuese dhe performanca të jashtëzakonshme, si ajo e bendit Minatori.

“Ky është një promovim i qytetit dhe turizmit, ndërsa festivali do të jetë falas për të gjithë,” theksoi Totaj.

“Do të jenë tri mbrëmje të mbushura me muzikë argëtuese. Përveç çka dëgjohet, ka dhe çka të shihet. Bendet shqiptare janë që kanë promovuar muzikën shqiptare. Po e përmendi Minatorin që e promovon rokun klasik – do të jetë një performancë e jashtëzakonshme. Do të jetë performancë e madhe dhe do të jetë risocializim. Ne do të prezantojmë fuqinë te njerëzit, ne japim si shtysë edhe për promovimin e qytetit dhe turizmit. Ky organizim do të ketë shumë benefite, duke mos anashkaluar rëndësinë e rokut! Prizreni po rikthehet si qendër e rokut në Kosovë. Në vitet e ardhshme do të ketë edhe bende të mëdha, por do të tregojmë me kohën. Prizrenit kohëve të fundit i është rritur popullariteti, një pjesë për shkak të festivaleve dhe rok-festivaleve. Kemi më shumë se sa që kemi pasur, por gjatë verës ka më shumë nevojë për kapacitet, por aq sa kemi mundësi, do t’ua lehtësojmë punën për të gjithë ata që duan të vijnë në Prizren. Secili prej tyre ka nevojë për kapacitet shtesë dhe do të bëhet në bashkëpunim me bizneset. Ky është një element i rëndësishëm. Ato mjete që do të paguanin, le t’i ruajnë për qebapa, sepse kemi dashur t’i japim mundësi të dëgjojnë muzikën. Nuk ka biletë dhe festivali është falas”, shtoi Totaj./Kanal10

