50 vjet karrierë Menan Kiseri

Një nga grupet më të famshme të kohës së artë të rokut shqiptar, Menkis, po kremton sonte dekadën e pestë të daljes së parë në skenë.

Themeluesi i bendit prizrenas, njëri nga kitaristët më të mirë shqiptar të të gjitha kohërave, Menan Kiseri, mblodhi sonte në Prishtinë artistë të shumtë, fytyra të njohura të artit, televizionit e sferave të tjera, për t’u ngjitur edhe njëherë në skenë, duke risjellur hitet e këtij formacioni muzikor.

Me këtë rast, Kiseri po e promovon edhe albumin e tij të ri “Antologji”.

Nuk mund të mungonte assesi perla e tyre “Flej Zana”, sikurse edhe hitet tjera, si: “Shoku im”, pastaj “Bëhu Engjëll”, “Ngjyra portokalle” e shumë e shumë të tjera që entuziasmuan të pranishmit dhe i kthyen në kohë kur këto këngë pushtonin radiot e televizionin e Prishtinës.

Kiseri, i cili e ngriti rokun shqiptar edhe në Evropë, duke mbajtur koncerte në shumë shtete të ndryshme, në një prononcim për Klankosova.tv, theksoi se pavarësisht sa e vështirë është sot që kjo muzikë të mbahet gjallë dhe në nivelin e duhur, ai nuk u ndal në asnjë moment.

“Jo vetëm me këngët e albumet e mija, por edhe duke punuar me talentët e rinj, sikurse me festivalet e koncertet që unë organizoj, vazhdoj të jap kontributin tim që muzika rock të jetojë gjatë”, u shpreh ai.

Menkis i takon periudhës kur roku ishte kryefjala e të rinjve kosovarë, bashkë edhe me Gjurmët, Seleksioni 039, MAK etj.

