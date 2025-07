Abuzim me rrjetin e ujësjellësit në Tusus të Prizrenit: Inspektorati zbulon lidhje ilegale, paralajmërohet ndëshkim

Ekipet e Inspektoratit të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” në Prizren kanë ndërmarrë gjatë ditës së djeshme aksione të rregullta kontrolli në disa zona të qytetit, ku janë zbuluar disa raste të lidhjeve ilegale në lagjen Tusus.

“Sot (dje) kanë identifikuar lidhje ilegale edhe në lokacionin Lagja Tusus, ku për fat të keq janë hasur edhe shumë keqpërdorues”, thuhet në komunikatën zyrtare të kompanisë, raporton PrizrenPress.

Ky veprim konsiderohet shkelje serioze ligjore dhe dëmton furnizimin e qëndrueshëm me ujë për qytetarët e ndershëm. Nga “Hidroregjioni Jugor” theksohet se veprime të tilla nuk do të tolerohen dhe ndaj keqpërdoruesve do të merren masa ndëshkuese në përputhje me ligjin.

“U bëjmë thirrje të gjithë konsumatorëve që të shfrytëzojnë ujin sa më racionalisht, të bashkëpunojnë me institucionet përkatëse dhe të shmangin çdo veprim të jashtëligjshëm që ndikon negativisht në shërbimet publike”, thekson njoftimi.

Kompania rikujton qytetarët se aplikon zero tolerancë ndaj keqpërdorimeve, ndërsa inspektimet do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim për të siguruar barazi në shërbim dhe mbrojtje të burimeve ujore./PrizrenPress.com

Marketing