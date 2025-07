Komuna me numrin më të madh të shkurorëzimeve është Prizreni, me 209 raste ose 9.7% të totalit, pasuar nga Prishtina me 165 raste (7.7%) dhe Peja me 155 raste (7.2%).

Sipas kohëzgjatjes së martesës, më së shumti shkurorëzime ndodhin midis vitit të pestë dhe të nëntë të martesës, që përbën 32.4% të totalit, ndërsa periudha nga viti i dhjetë deri në të katërmbëdhjetë përbën 15.1% të rasteve të shkurorëzimit.

