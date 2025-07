I mituri sulmon policin brenda stacionit në Prizren – Zyrtari detyrohet të përdorë sprej për vetëmbrojtje

Një incident i pazakontë ka ndodhur brenda një stacioni policor në Prizren, ku një i mitur është përfshirë në një përplasje fizike me një zyrtar të Policisë së Kosovës.

Kliko videon:/https://www.facebook.com/share/v/16b6gu6ds1/

Burimet brenda organit të rendit kanë bërë me dije se ngjarja ka ndodhur më 07 korrik 2025, rreth orës 01:30, në ambientet e Stacionit Policor “Alfa” në Prizren, gjatë procedurës për marrjen në pyetje të një të mituri lidhur me një rast aksidenti.

I dyshuari, A.K. 17 vjeçar, fillimisht ka hyrë në konflikt verbal me zyrtarin policor, e më pas e ka shtyrë fizikisht me duar, duke e detyruar këtë të fundit që të reagojë me “OC-Spray” për të neutralizuar situatën.

Në momentin e incidentit, në dhomë ndodhej vetëm zyrtari dhe i mituri, ndërsa prindi i të dyshuarit, i cili priste pranim të një gjobe për kundërshtim të urdhrave policorë, gjendej në korridor. Burimet thonë se të dy – i mituri dhe babai i tij – kundërmonin erë alkooli.

I dyshuari është intervistuar në prani të prindit dhe avokatit mbrojtës, ndërsa Prokurori i Krimeve të Rënda ka urdhëruar iniciimin e rastit për veprën penale “Sulm ndaj personit zyrtar”, me procedurë të rregullt./Sinjali

