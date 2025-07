Driton Selmanaj reagon pas zyrtarizimit si kandidat i LDK-së për kryetar të Prizrenit: “Nder dhe një përgjegjësi e madhe”

Pas zyrtarizimit si kandidat i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për kryetar të Komunës së Prizrenit, Driton Selmanaj ka reaguar përmes një postimi publik, ku ka shprehur mirënjohje për besimin që i është dhënë nga strukturat e partisë dhe kryetari Lumir Abdixhiku.

Ai e cilëson kandidaturën si një “nder të madh”, por edhe si një përgjegjësi që e merr me seriozitet dhe përkushtim të plotë.

“Me përulësi dhe mirënjohje të thellë, dua të shpreh falënderimin tim për besimin dhe vlerësimin që ma dhanë. Ky nominim nuk është vetëm një nder i madh për mua, por mbi të gjitha një përgjegjësi” shkruan Selmanaj në Facebook.

Sipas tij, Prizreni ka nevojë për një model të ri qeverisjeje që nuk kufizohet vetëm në premtime zgjedhore.

“Prizreni meriton më shumë. Prizreni meriton punë të ndershme, zhvillim të vërtetë dhe një udhëheqje që nuk flet vetëm në fushata, por që dëgjon, punon dhe vepron çdo ditë për qytetarët”.

Selmanaj premton se LDK-ja do të vijë para qytetarëve me ide konkrete, duke synuar ndaljen e korrupsionit dhe kthimin e besimit të qytetarëve në institucionet lokale.

Ai po ashtu ka vënë theksin në nevojën për zhvillim të gjithanshëm ekonomik dhe përkrahje të grupeve kyçe në qytet.

“Mundemi të mbështesim bujqit, artizanët, bizneset e vogla – sepse aty rreh zemra e ekonomisë së vërtetë,” shkruan ai. “Mundemi të bëjmë që të rinjtë të mos largohen nga ky vend, por të kenë arsye të qëndrojnë, të punojnë, të ëndërrojnë këtu”.

Selmanaj, e cilëson Prizrenin si “zemrën e kulturës dhe krenarinë e historisë sonë”, me një potencial që, sipas tij, ka mbetur i pashfrytëzuar.

Ai ka bërë një thirrje për mobilizim qytetar dhe bashkëpunim të gjerë për një Prizren më të mirë.

“E ardhmja e Prizrenit nuk shkruhet aksidentalisht, por nga ne të gjithë – në çdo rrugë, lagje, fshat e familje. Prandaj duhet të bëhemi bashkë dhe ta nisim këtë rrugëtim me besim, me durim e me guxim”.

Zgjedhjet lokale do të mbahen në tetor të këtij viti./PrizrenPress.com/