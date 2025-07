Bashkimi shkruan histori: Debuton në kualifikimet e FIBA Europe Cup

Për herë të parë në histori, Klubi Basketbollistik Bashkimi do të marrë pjesë në kualifikimet e FIBA Europe Cup, duke shënuar një moment historik jo vetëm për klubin, por edhe për gjithë qytetin e Prizrenit, raporton PrizrenPress.

Sipas formatit të kompeticionit, 8 skuadra të renditura do të përballen me 8 skuadra jo të renditura, dhe Bashkimi bën pjesë në mesin e këtyre të fundit. Ndeshjet do të zhvillohen me sistemin “vajtje-ardhje”, ndërsa skuadra fituese do të sigurojë kualifikimin në fazën e grupeve të këtij turneu evropian.

Shorti zyrtar i kësaj faze do të hidhet më 23 korrik, kur do të mësohet edhe kundërshtari i Bashkimit.

“Pjesëmarrja në këtë kompeticion është një hap i madh përpara dhe një mundësi e artë për të përfaqësuar me krenari klubin, qytetin dhe basketbollin kosovar në arenën evropiane”, thuhet në njoftimin e klubit prizrenas./PrizrenPress.com

