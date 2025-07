Arianit Nushi i bashkohet Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren

Kryetari i Degës së LDK-së në Prizren dhe njëkohësisht kandidat për kryetar të Komunës, Driton Selmanaj, ka prezantuar sot aderimin e Arianit Nushit në radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Aderimi i Nushit vjen si pjesë e angazhimeve të vazhdueshme të Selmanajt për zgjerimin dhe fuqizimin e kapaciteteve profesionale brenda partisë në prag të zgjedhjeve lokale.

Selmanaj e përshkruan Nushin si një profesionist të përgatitur dhe menaxher të suksesshëm, me përvojë të gjerë në sektorin privat dhe atë ndërkombëtar.

“Me kënaqësi të veçantë mirëpresim në LDK Arianit Nushin – një emër i respektuar në fushën e menaxhimit dhe një kontribuues i çmuar në zhvillimin e shumë bizneseve dhe organizatave”, shkruan Selmanaj në Facebook.

Arianit Nushi ka qenë koordinator në Raiffeisen Bank dhe ka mbajtur pozita menaxheriale në kompani të njohura si IPKO, Neptun dhe Trion Invest.

Ai ka bashkëpunuar gjithashtu me organizata ndërkombëtare të rëndësishme si OSCE, Komiteti Amerikan për Refugjatë, IOM, ndër të tjera. Me një formim akademik në menaxhment dhe informatikë, Nushi përfaqëson një profil profesional që përputhet me vizionin e LDK-së për një qeverisje moderne dhe efektive.

“Angazhimi i Arianit Nushit në LDK është dëshmi e rritjes së vazhdueshme të kapaciteteve profesionale dhe intelektuale brenda partisë. Ne besojmë në një Prizren që udhëhiqet nga njerëz me integritet, përvojë dhe ide për zhvillim afatgjatë”.

“LDK në Prizren synon të forcojë më tej ekipin e saj drejt garës për udhëheqjen e komunës, duke promovuar vlera të punës së ndershme, përkushtimit qytetar dhe zhvillimit demokratik”.

