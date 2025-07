Albion Muhadri vazhdon me Drinin e Bardhë edhe një edicion

Klubi i futbollit Drini i Bardhë ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me mesfushorin me përvojë Albion Muhadri për sezonin e ri në Ligën e Dytë të futbollit kosovar.

“Albion Muhadri vazhdon me ne edhe një edicion. Mesfushori me përvojë qëndron edhe në Ligën e Dytë me ne, vazhdojm drejt qëllimeve të reja”, thuhet në njoftimin e klubit hasjan, raporton PrizrenPress.

