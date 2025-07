Sulmuesi Vigan Badalli rinovon me Prizrenin

FC Prizreni ka zyrtarizuar vazhdimin e bashkëpunimit me sulmuesin prizrenas Vigan Badalli, i cili do të jetë pjesë e skuadrës edhe për sezonin e ri.

Lajmi është bërë i ditur nga vetë klubi, që ka theksuar rëndësinë e këtij rinovimi për të ardhmen e ekipit, raporton PrizrenPress.

“Klubi ynë ka kënaqësinë të njoftojë vazhdimin e bashkëpunimit me sulmuesin e talentuar prizrenas Vigan Badalli!”, thuhet në njoftimin e FC Prizrenit.

Badalli erdhi nga skuadra zvicerane Concordia Basel dhe që në sezonin e parë u dallua për kontributin e tij në fushë.

“Ai regjistroi 3 gola me ekipin senior dhe 10 gola me ekipin junior, duke dëshmuar se është një lojtar me të ardhme të ndritur”, thekson më tej klubi./PrizrenPress.com

