Ali Dula zyrtarizohet kandidat i VV-së për kryetar të Rahovecit

Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar kandidaturën e Ali Dulës për kryetar të Komunës së Rahovecit.

Njoftimi është bërë gjatë një takimi të mbajtur sot me Grupin Punues të Qendrës së VV-së në këtë komunë, ku morën pjesë Kryeministri Albin Kurti, sekretari i VV-së, Vlora Dumoshi Rama, si dhe drejtues të strukturës në pika të ndryshme të komunës.

“Në Rahovec do të fitojmë sepse komuna duhet t’u kthehet qytetarëve përmes bashkëqeverisjes. Ky është modeli i Lëvizjes VETËVENDOSJE! dhe i kandidatit tonë për kryetar, Ali Dulës”, thuhet në njoftimin e partisë, raporton PrizrenPress.

Sipas VV-së, me qeverisjen aktuale në nivel qendror dhe me Ali Dulën në krye të komunës, pritet një bashkëpunim efektiv që do të sjellë investime, progres dhe zhvillim në këtë komunë të Anadrinisë.

Në njoftim, VV i bën thirrje qytetarëve të përfshihen në këtë proces politik, duke u bërë pjesë aktive e ndryshimit.

“Ftojmë të gjithë qytetarët e Rahovecit, nga Anadrinia deri në Zatriq, nga Krusha e Madhe deri në qytet, që të bëhen pjesë e këtij ndryshimi të shumëpritur dhe të domosdoshëm”, thuhet më tej në deklaratë.

Lëvizja përmbyll njoftimin me një mesazh mobilizues: “Nga 12 tetori Rahoveci do të qeveriset nga Lëvizja VETËVENDOSJE! me kryetar Ali Dulën. Na priftë e mbara!”/PrizrenPress.com

Marketing