Prizreni debuton si vendas në Ligën e Parë kundër Trepçës ’89

Sot në ambientet e Federatës së Futbollit të Kosovës është hedhur shorti për edicionin 2025/2026 të Ligës së Parë të Kosovës në futboll, ku është përcaktuar edhe ndeshja e parë për ekipin debutues, FC Prizreni.

Klubi nga Prizreni do të përballet në javën e parë me KF Trepçën ’89, në një përballje që do të zhvillohet në stadiumin “Përparim Thaçi”, përballje kjo që shënon debutimin historik të FC Prizrenit si vendas në Ligën e Parë.

“Ky është vetëm fillimi i një rrugëtimi të ri plot sfida dhe suksese”, thuhet në njoftimin e klubit, i cili njëkohësisht ka ftuar të gjithë tifozët, qytetarët e Prizrenit dhe dashamirësit e futbollit që të jenë të pranishëm në këtë sfidë të rëndësishme për të përkrahur ekipin drejt fitores.

Kjo ndeshje shënon një etapë të re për FC Prizrenin, i cili vetëm së fundmi ka siguruar ngritjen në rangun e dytë të futbollit kosovar, duke vazhduar kështu ambicien për zhvillim dhe afirmim në arenën kombëtare./PrizrenPress.com

