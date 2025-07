Liria e nis sezonin si mysafire ndaj Rilindjes – në kërkim të rikthimit në elitë

Federata e Futbollit e Kosovës ka hedhur shortin zyrtar për sezonin 2025/26 të Raiffeisen Ligës së Parë, ku Liria e Prizrenit do të synojë rikthimin në elitën e futbollit kosovar.

Sipas kalendarit të publikuar, FC Liria do ta nisë sezonin si mysafire më 16 ose 17 gusht ndaj skuadrës së Rilindjes, raporton PrizrenPress. Gjatë 17 javëve të para, ekipi prizrenas do të përballet me skuadra që kërkojnë gjithashtu ngritje në elitë, duke e bërë çdo ndeshje një betejë të vërtetë./PrizrenPress.com

Marketing