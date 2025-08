Edon Godeni vazhdon si koordinator i gjeneratave të reja te Bashkimi

Bashkimi i Prizrenit ka konfirmuar se Edon Godeni do të vazhdojë edhe për sezonin 2025/26 si koordinator i gjeneratave të reja, duke u angazhuar në zhvillimin dhe organizimin e të rinjve në klub.

“Edhe në sezonin 2025/26, Edon Godeni do të vazhdojë rolin e tij si koordinator i gjeneratave të reja në KB Bashkimi. Me profesionalizëm dhe përkushtim të madh ndaj punës me të rinjtë, ai do të udhëheq zhvillimin dhe organizimin e grupmoshave, duke qenë një shtyllë e rëndësishme në ndërtimin e së ardhmes së klubit”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.

