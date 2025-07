Temperaturat deri në 39°C sot në Kosovë

Sot parashikohet të mbajë mot jashtëzakonisht i nxehtë.

Temperaturat do të shënojnë ngritje, me minimale që do të lëvizin prej 17 deri në 20°C, ndërsa ato maksimale prej 36 deri në 39°C.

Era do të fryjë kryesisht nga perëndimi dhe jugperëndimi, e cila herë pas here pritet të jetë mjaft e fuqishme, me shpejtësi nga 20-54 km/h, raporton Meteo Kosova.

