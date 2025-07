Grapelandi bën lëvizjen kryesore vendore, vazhdon me kapitenin

AsistiOnline.com ka mësuar se kapiteni Bardh Rexha ka vazhduar kontratën me klubin nga Rahoveci dhe pritet të jetë udhëheqësi i ekipit në sfidat e elitës së basketbollit kosovar.

Rexha, i cili ishte lojtari kyç në ngjitjen historike të Grapeland në Superligë, ka vendosur t’i qëndrojë besnik fanellës vreshtare edhe për sezonin e ri. Me përvojën dhe lidershipin e tij në parket, ai konsiderohet figura rreth së cilës do të ndërtohet formacioni i trajnerit për edicionin e ri.

Sipas burimeve të afërta me klubin, marrëveshja është arritur me vullnet të ndërsjellë dhe me synim të qartë: stabilizimin e ekipit në Superligë dhe përfaqësim dinjitoz i Rahovecit në garat vendore.

Vazhdimi i kontratës me Rexhën shihet si një hap strategjik i klubit për të ruajtur kontinuitetin dhe identitetin e Grapeland-it në një sezon që pritet të jetë sfidues, por edhe me shumë mundësi për të dëshmuar vlerat e një skuadre që ka ambicie të rritet nga viti në vit.

