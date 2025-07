Nesër në Prizren nis edicioni i XVII-të i Panairit Tradicional të Librit

Në organizim të Institutit për Kulturë dhe Kërkime Sociale – IKKS, nga dita e mërkurë në Prizren do të mbahet Panairi Tradicional i Librit në ambient të hapur, i cili këtë vit shënon edicionin e XVII-të të tij.

Ditar Kabashi, nga këshilli organizativ, tha se tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për mbarëvajtjen e këtij panairi, i cili pritet të karakterizohet nga një program i pasur me pjesëmarrjen e autorëve të ndryshëm, poetëve, historianëve dhe studiuesve nga trevat mbarëshqiptare, si dhe me prezencën e shtëpive botuese.

Panairi do të jetë i hapur nga data 30 korrik deri më 3 gusht, në Sheshin e Lidhjes pranë Bibliotekës së Qytetit.

Pjesë e këtij panairi do të jenë shtëpi botuese nga të gjitha trevat shqiptare, ndërsa nuk do të mungojnë as programet e larmishme letrare.

Në kuadër të programit letrar janë paraparë edhe takime me autorët: Bajram Kosumi, Muharrem Kurti, Nuridin Ahmeti, Vera Istrefi, Ramadan dhe Refki Reshitaj, Durim Avdullahu, Bashmir Xhemaj, Vlora Rexhaj Morina, Metush Skeja, si dhe autorët boshnjakë Sadik Idrizi Aljabak dhe Mustafa Balje./tv prizreni

