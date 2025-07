Nesër nis Diafest 2025 – festë treditore për nder të mërgatës në Suharekë

Nesër, më 31 korrik, në Sheshin e Qytetit në Suharekë nis festivali “Diafest 2025”, një ngjarje treditore që organizohet për nder të mërgimtarëve, nën patronatin e kryetarit të Komunës, Bali Muharremaj.

Festivali do të zgjasë deri më 2 gusht dhe do të mbahet çdo mbrëmje nga ora 20:30, me pjesëmarrjen e artistëve vendorë dhe një atmosferë festive për të gjithë qytetarët dhe vizitorët, raporton PrizrenPress.

Mbrëmja e parë do të hapet me performancën e grupit Gam Theranda, ndërsa nata e dytë do të jetë nën ritmet e DJ Acer. Në natën përmbyllëse të 2 gushtit, në skenë do të ngjitet Beska Band, për të sjellë një fund të paharruar të këtij edicioni.

“Ejani të festojmë së bashku në një atmosferë plot muzikë, valle dhe gëzim!” – thuhet në ftesën drejtuar publikut.

Organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë, “Diafest” është kthyer në një traditë të rëndësishme verore që synon të forcojë lidhjet me diasporën dhe të gjallërojë jetën kulturore të qytetit gjatë muajve të verës./PrizrenPress.com

